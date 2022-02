RisOrta | progetto pilota di biomonitoraggio con molluschi

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – La cozza del Lago d’Orta, il cui nome tecnico è Unio elongatulus, diventa sentinella dell’ambiente. Si chiamailambientale diattivo e risanamento dei sedimenti delle aree costiere del lago d’Orta, una delle attività previste dalEcolago, che prevede il posizionamento di questiin alcune aree litorali. È stato presentato nei suoi dettagli oggi da Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone e da Irsa Cnr di Verbania Pallanza con Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano come primo finanziatore, il Comune di Orta San Giulio, e Fondazione Comunità Novarese onlus che ha scelto di sostenere, insieme a Fantini Rubinetti, una borsa di ricerca per sviluppare ulteriormente l’approccio biologico e digitale sperimentale del. Il Lago ...

Advertising

fcn_onlus : MARTEDI’ 8 FEBBRAIO alle 10 alla presentazione in streaming di “RisOrta - Progetto pilota di biomonitoraggio”, nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : RisOrta progetto

Adnkronos

... che di recente èdalle ceneri con tanti progetti in attivo. La software house diventata ...Games ci prende in contropiede e ci dà un appuntamento per seguire le prime novità sul. ...... l'Amministrazione Comunale reggina incaricò un suo funzionario tecnico di predisporre un... perché rappresentava fisicamente l'accesso alla nuova Reggio, caparbiamentedopo l'ecatombe.La presentazione al pubblico dell’innovativo progetto ‘RisOrta’ avverrà in diretta streaming sulla Pagina Facebook di Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone, martedì 8 febbraio alle ore 10. Il progetto ...