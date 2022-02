Pechino Express da marzo su Sky Uno – Il teaser (Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino Express, promo “La nuova stagione di Pechino Express è in partenza su Sky“. La locomotiva dello show itinerante è pronta a rimettersi in moto, anzi in onda. Da marzo, l’adventure game sarà di nuovo sugli schermi per la sua prima edizione targata Sky (in Italia, la nona in assoluto), forte di un cast che promette bene. A inaugurare il conto alla rovescia in vista del debutto su Sky Uno (e in streaming su NOW) è stato lo stesso conduttore Costantino Della Gherardesca nel primo teaser ufficiale del programma. Nel filmato, Costantino appare nei panni di un capotreno in stile Orient Express. “Benvenuti a bordo“, dice il confermato conduttore, lanciando il viaggio televisivo che vedrà 10 coppie sfidarsi sulla nuova rotta “dei Sultani”. Il percorso previsto per il ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 febbraio 2022), promo “La nuova stagione diè in partenza su Sky“. La locomotiva dello show itinerante è pronta a rimettersi in moto, anzi in onda. Da, l’adventure game sarà di nuovo sugli schermi per la sua prima edizione targata Sky (in Italia, la nona in assoluto), forte di un cast che promette bene. A inaugurare il conto alla rovescia in vista del debutto su Sky Uno (e in streaming su NOW) è stato lo stesso conduttore Costantino Della Gherardesca nel primoufficiale del programma. Nel filmato, Costantino appare nei panni di un capotreno in stile Orient. “Benvenuti a bordo“, dice il confermato conduttore, lanciando il viaggio televisivo che vedrà 10 coppie sfidarsi sulla nuova rotta “dei Sultani”. Il percorso previsto per il ...

Advertising

DomyScandale : RT @svnflowers3: vi immaginate pechino express con mahmood e blanchito in coppia, rkomi e tananai in coppia? un sogno. - shakijra : RT @bevllisario: NO VABBÈ RAGA HANNO APERTO IL FANTA PECHINO EXPRESS AIUTOOOO - ellecomelu : RT @bevllisario: NO VABBÈ RAGA HANNO APERTO IL FANTA PECHINO EXPRESS AIUTOOOO - lumosetnox : Appena letto che hanno aperto il fanta Pechino Express, indovinate chi ha appena creato il suo team - danixclifford : RT @bevllisario: NO VABBÈ RAGA HANNO APERTO IL FANTA PECHINO EXPRESS AIUTOOOO -