Olimpiadi invernali | programma del 9 febbraio | le finali snowboard

(Di martedì 8 febbraio 2022)di Beijing 2022, ci sarà da divertirsi anche in questo 9, con loche promette momenti emozionanti. Dalle qualificazioni alle medaglie, la tavola per la neve sarà più che protagonista. Ad assegnare medaglie, tuttavia, saranno al solito diverse discipline, che nel dettaglio saranno: la combinata nordica, lo sci alpino, il freestyle, lo short track, lo slittino e, come anticipato, lo. Questo ilcompleto della giornata. Beijing 2022, ildi mercoledì 92.30 –: prima manche qualificazioni half-pipe donne 2.35 –: allenamento team-relay 3.15 – Sci alpino: prima manche slalom donne 3.20 – ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - Ac2s1 : RT @RaiPlay: ?? SIETE LA COPPIA PIÙ BELLA DEL MONDO ?? ?? Constatini - Mosaner, sono ORO OLIMPICO nel #curling a #Beijing2022 ?????? ???? Impres… - giurget18 : RT @ilpost: L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

Segui ledi Pechino 2022 anche con la newsletter del Corriere. Ogni giorno, le ultime notizie degli atleti italiani a Pechino: vincitori, gare, record e medaglie. Puoi iscriverti ......Kamila Valieva della squadra ROC al Capital Indoor Stadium ai giochi olimpicidel 2022 ... Le prime vittorie e la strada verso leNella sua prima stagione affrontata con l'...La campionessa di short track: "Non rimetto me stessa e l'allenatore nella situazione in cui siamo stati finora" ...Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la medaglia d'oro nel torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino. In finale, la coppia azzurra ha ...