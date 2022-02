Neonato con sindrome di Wolff Parkinson White operato e salvato al Policlinico San Donato (Di martedì 8 febbraio 2022) Oltre 250 battiti al minuto, quando tre ‘fili elettrici’ che percorrevano il cuore di Andrei gli provocavano dei cortocircuiti potenzialmente fatali. Colpa della sindrome di Wolff Parkinson White, una malattia congenita che lo ha costretto in terapia intensiva fin dal primo giorno di vita sotto lo sguardo impotente dei medici. “Inoperabile” dicevano in Macedonia dove il bimbo è nato. Ora invece il piccolo, 80 giorni di vita, potrà avere un futuro, grazie all’intervento di record che lo ha salvato all’Irccs Policlinico San Donato nell’hinterland di Milano. Il Neonato è stato sottoposto a un’ablazione cardiaca. “È il secondo bambino più piccolo al mondo mai ablato – annunciano dalla struttura capofila del Gruppo San Donato – e il più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Oltre 250 battiti al minuto, quando tre ‘fili elettrici’ che percorrevano il cuore di Andrei gli provocavano dei cortocircuiti potenzialmente fatali. Colpa delladi, una malattia congenita che lo ha costretto in terapia intensiva fin dal primo giorno di vita sotto lo sguardo impotente dei medici. “Inoperabile” dicevano in Macedonia dove il bimbo è nato. Ora invece il piccolo, 80 giorni di vita, potrà avere un futuro, grazie all’intervento di record che lo haall’IrccsSannell’hinterland di Milano. Ilè stato sottoposto a un’ablazione cardiaca. “È il secondo bambino più piccolo al mondo mai ablato – annunciano dalla struttura capofila del Gruppo San– e il più ...

