Milan, Tomori scalpita: pronto a scendere in campo dal 1? con la Lazio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il difensore del Milan Tomori ha recuperato dall'infortunio ed è pronto a tornare in campo contro la Lazio Secondo Tuttosport Fikayo Tomori avrebbe ottime chance di scendere in campo dal primo minuto domani sera in coppa Italia con la Lazio. Il centrale del Milan ha ormai superato il problema al menisco e sarebbe stato pronto ad entrare anche a partita in corso nel derby. Ecco perché dovrebbe riprendere il suo posto al fianco di Romagnoli: turno di riposo, invece, per Kalulu. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

