Mi è esplosa la faccia Osimhen | il suo dramma | l' infortunio che poteva rovinarlo | cosa ho sentito

(Di martedì 8 febbraio 2022) Victor, 23 anni, è tornato titolare nel Napoli dopo due mesi e mezzo e a segnare (6 gol in campionato) dopo 112 giorni, a Venezia. Dopo aver subito la frattura dello zigomo in uno scontro di gioco con Skriniar dell'Inter. "Hosubito che lami era. E appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare proprio sui colpi di testa. Non sono tipo da frenare la mia esuberanza, mai fatto calcoli, anzi ho sempre cercato di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. Sono molto suscettibile su questo, non mi arrendo", ha raccontato a ...