Mascherine, la nuova ordinanza di Speranza: ecco quando restano obbligatorie (anche all'aperto) (Di martedì 8 febbraio 2022) Non verrà rinnovata l'ordinanza che ha reso obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, pertanto da venerdì 11 febbraio 2022 potremo dire stop alle Mascherine all'aperto ma resterà obbligatorio averle con...

