“Ma di chi è?” Elisabetta Gregoraci | il super regalo per il compleanno ha ‘sconvolto’ tutti

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’8 febbraio è un giorno speciale per, infatti ricorre il suo. La showgirl ed ex concorrente del ‘GF Vip’ ha raggiunto il traguardo dei 42 anni e la sorpresa che ha ricevuto in queste ore difficilmente potrà scordarsela. Infatti, c’è chi ha voluto renderle straordinaria questa giornata con un gesto che sa davvero di clamoroso. Quando lo avrà saputo sarà sicuramente rimasta sbalordita, come lo sono stati tantissimi italiani, che hanno avuto un risveglio davvero particolare. Parlando di, alcuni giorni fa è stata ospite di ‘Verissimo’ insieme al figlio Nathan Falco. Lei ha scelto il blu. Nel dettaglio un minidress a tubino con la gonna a portafoglio, tagli cut-out laterali, scollo all’americana decorato con alcuni micro cristalli sul colletto firmato ...

Advertising

OndeFunky : @GiusCandela Mi chiedevo chi fosse questa Elisabetta con paginata a pagamento sul Corriere ????? - Gazzettino : #elisabetta gregoraci e la pagina di auguri, chi è l'ammiratore misterioso? Gli indizi su Briatore - ilmessaggeroit : #elisabetta gregoraci e la pagina di auguri, chi è l'ammiratore misterioso? Gli indizi su Briatore - possatweet : RT @matteorenzi: Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una deriva sen… - Elisabetta_E_ : @chiaravillage Ma poi parlare di lusso e ostentazione in questo momento denota un’invidia folle. A chi lavora può… -

Ultime Notizie dalla rete : chi Elisabetta

Tutte le strade portano a . Non c'è firma sul lussuoso biglietto d'auguri recapitato oggi a mezzo stampa all'ex modella , che compie 42 anni ricevendo in regalo da un 'misterioso' ammiratore una ...... ancora da "Otto e Mezzo" Conte non ha lesinato critiche molto aspre controlo scelse nel 2018 ...la nomina del mandato bis era quasi chiuso l'accordo con Salvini e Letta sul nome di...Tutte le strade portano a Briatore. Non c’è firma sul lussuoso biglietto d’auguri recapitato oggi a mezzo stampa all’ex modella Elisabetta Gregoraci, che compie 42 anni ricevendo in regalo da un ...Harry e Meghan sono rimasti in silenzio a proposito dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta, niente auguri da Los Angeles ... In questo mondo, specialmente per ciò che riguarda chi è sempre nel ...