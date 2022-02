M5s:Renzi,Conte ha scritto Statuto come dpcm e sono esplosi (Di martedì 8 febbraio 2022) "Il professor Conte ha scritto lo Statuto dei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i dpcm: il risultato è l'esplosione del Movimento. E questa volta non c'è stato nemmeno bisogno di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "Il professorhalodei Cinque Stelle con la stessa chiarezza con cui scriveva i: il risultato è l'one del Movimento. E questa volta non c'è stato nemmeno bisogno di ...

ItaliaViva : Perquisizione Conte, @Michele_Anzaldi : 'Rai garantista con leader M5s, con Renzi non lo fu' - pinina3946 : RT @rosadineve: Giuseppe Conte, docente univ.di Diritto, giurista, ex PdC, punto di riferimento fortissimo del centrosinistra, redige uno s… - telodogratis : M5S, Renzi: “Conte ha scritto statuto con stessa chiarezza con cui scriveva Dpcm” - pirata_21 : #Renzi ironizza sulla chiarezza dello statuto del #M5S. Lui è abituato alla chiarezza delle leggi in Arabia Saudita. #Conte - Venice_Mariposa : RT @neXtquotidiano: #Renzi prova a fare il “simpatico” su #Conte, ma non ha capito l’ordinanza del giudice sul #M5S -