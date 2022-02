LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: tre italiane qualificate, tra poco tocca a Federico Pellegrino (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione maschile – Presentazione femminile – Pellegrino alla vigilia – Liste di partenza delle qualificazioni 9.27 La svedese Sulding impressiona dunque con il miglior tempo, davanti alla statunitense Brennan (distanziata di cinque secondi), mentre scorrendo la classifica troviamo la svizzera Faendrich, la russa Stupak, la statunitense Diggins, la svedese Dahlqvist. In top-10 anche le tedesche Kehl e Carl, oltre alla norvegese Weng. Tre le italiane tra le prime trenta, ovvero Greta Laurent 25esima, Lucia Scardoni 29esima e Caterina Ganz 30esima. 9.25 Fuori anche la mongolo Ariunsanaa, la più pericolosa per le italiane. 9.23 Tutte le iscritte hanno preso il via, c’è attesa per i piazzamenti delle azzurre. 9.21 Si susseguono gli arrivi, ma restano tre le ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione maschile – Presentazione femminile –alla vigilia – Liste di partenza delle qualificazioni 9.27 La svedese Sulding impressiona dunque con il miglior tempo, davanti alla statunitense Brennan (distanziata di cinque secondi), mentre scorrendo la classifica troviamo la svizzera Faendrich, la russa Stupak, la statunitense Diggins, la svedese Dahlqvist. In top-10 anche le tedesche Kehl e Carl, oltre alla norvegese Weng. Tre letra le prime trenta, ovvero Greta Laurent 25esima, Lucia Scardoni 29esima e Caterina Ganz 30esima. 9.25 Fuori anche la mongolo Ariunsanaa, la più pericolosa per le. 9.23 Tutte le iscritte hanno preso il via, c’è attesa per i piazzamenti delle azzurre. 9.21 Si susseguono gli arrivi, ma restano tre le ...

