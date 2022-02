Inzaghi esonerato, anzi no: l’incredibile vicenda dell’ex tecnico della Strega (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBrescia – Da giorni si rincorre la notizia dell’esonero di Filippo Inzaghi da allenatore del Brescia. Massimo Cellino, dopo il pareggio di Cosenza, avrebbe deciso di sollevare dall’incarico il tecnico di Piacenza. A mancare, però, sono state le comunicazioni ufficiali, con il sito della Leonessa “fermo” da 48 ore. La vicenda si è inevitabilmente tinta di giallo, nonostante l’annunciato ritorno di Diego Lopez e le dichiarazioni pepate rilasciate dallo stesso Cellino. Il ritorno del tecnico uruguaiano, ancora sotto contratto con il club, sarebbe stato bloccato da alcuni cavilli burocratici, voluti proprio da SuperPippo al momento della stipula del contratto con il Brescia. Inzaghi avrebbe infatti preteso, come raccontato da Gianluca Di Marzio, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBrescia – Da giorni si rincorre la notizia dell’esonero di Filippoda allenatore del Brescia. Massimo Cellino, dopo il pareggio di Cosenza, avrebbe deciso di sollevare dall’incarico ildi Piacenza. A mancare, però, sono state le comunicazioni ufficiali, con il sitoLeonessa “fermo” da 48 ore. Lasi è inevitabilmente tinta di giallo, nonostante l’annunciato ritorno di Diego Lopez e le dichiarazioni pepate rilasciate dallo stesso Cellino. Il ritorno deluruguaiano, ancora sotto contratto con il club, sarebbe stato bloccato da alcuni cavilli burocratici, voluti proprio da SuperPippo al momentostipula del contratto con il Brescia.avrebbe infatti preteso, come raccontato da Gianluca Di Marzio, ...

