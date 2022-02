Grande Fratello Vip 40esima puntata: nomination. Montano: “Belli stomachevole” (Di martedì 8 febbraio 2022) I momenti salienti della 40esima puntata del GF Vip 6: liti, nomination e prima finalista, tutto quel che è successo L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 8 febbraio 2022) I momenti salienti delladel GF Vip 6: liti,e prima finalista, tutto quel che è successo L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - niceugeexiste : RT @notsorpresa: Barù, dopo essersi confrontato con la sua famiglia ha deciso di continuare il suo percorso al Grande Fratello. #jeru http… - Fabs006 : RT @notsorpresa: GRANDE FRATELLO: Antonio in confessionale BARÙ (dal giardino): ah pure per primo ?????? #jeru - allofmehs : Tiktonio salverà questo grande fratello palese così - GH0STENTEARS : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti -