Gf Vip 6, Antonio Medugno sta pensando di abbandonare la Casa: ecco perché (Di martedì 8 febbraio 2022) Antonio Medugno sta pensando di abbandonare la Casa del Gf Vip 6. Il ragazzo è uno degli ultimi arrivati nel loft di Cinecittà e già dopo pochi giorni sembra essere insofferente alle dinamiche che si stanno creando e che lo riguardano personalmente. Dopo lo scontro avuto questa notte con Alessandro Basciano, il tiktoker ha confessato a Jessica Selassié di essere molto in difficoltà per diversi motivi. Come ha raccontato lui stesso, Antonio è stato accusato da diversi inquilini di aver messo lui in giro la voce sul presunto bacio tra Barù e Delia Duran. In realtà, come mostrato nel daytime, il rumors sarebbe partito da un dialogo tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino. A Jessica, Medugno ha rivelato di aver paura di ricadere in un brutto vortice di cui già in passato è ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022)stadiladel Gf Vip 6. Il ragazzo è uno degli ultimi arrivati nel loft di Cinecittà e già dopo pochi giorni sembra essere insofferente alle dinamiche che si stanno creando e che lo riguardano personalmente. Dopo lo scontro avuto questa notte con Alessandro Basciano, il tiktoker ha confessato a Jessica Selassié di essere molto in difficoltà per diversi motivi. Come ha raccontato lui stesso,è stato accusato da diversi inquilini di aver messo lui in giro la voce sul presunto bacio tra Barù e Delia Duran. In realtà, come mostrato nel daytime, il rumors sarebbe partito da un dialogo tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino. A Jessica,ha rivelato di aver paura di ricadere in un brutto vortice di cui già in passato è ...

