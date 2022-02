“Finalmente abbiamo visto una bella squadra, meritavamo di più” (Di martedì 8 febbraio 2022) di Federica Agosto Il freddo e la pioggia, che ieri si sono abbattuti sulla città di Salerno, non hanno fermato i sostenitori della Salernitana, che in serata si sono ritrovati allo stadio?Arechi per la sfida contro lo Spezia. Tutti molto carichi e pronti a sostenere l’undici di mister Colantuono. Tutti carichi abbiamo detto, merito anche del neo presidente e del nuovo direttore sportivo che hanno ridato fiducia all’intera tifoseria che ora sogna di poter rimanere in serie A… “Finalmente abbiamo un direttore sportivo che ha portato a Salerno giocatori adatti per un campionato di serie A, rispetto alla rosa che avevamo fino a poche settimane fa. – commenta il signor Orazio Pirozzi – I nuovi acquisti sono tutti elementi molto validi e che sicuramente possono ben figurare in questa seconda parte di campionato. La partita è stata ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) di Federica Agosto Il freddo e la pioggia, che ieri si sono abbattuti sulla città di Salerno, non hanno fermato i sostenitori della Salernitana, che in serata si sono ritrovati allo stadio?Arechi per la sfida contro lo Spezia. Tutti molto carichi e pronti a sostenere l’undici di mister Colantuono. Tutti carichidetto, merito anche del neo presidente e del nuovo direttore sportivo che hanno ridato fiducia all’intera tifoseria che ora sogna di poter rimanere in serie A… “un direttore sportivo che ha portato a Salerno giocatori adatti per un campionato di serie A, rispetto alla rosa che avevamo fino a poche settimane fa. – commenta il signor Orazio Pirozzi – I nuovi acquisti sono tutti elementi molto validi e che sicuramente possono ben figurare in questa seconda parte di campionato. La partita è stata ...

RadioItalia : Finalmente abbiamo la classifica finale del Fantasanremo! ?? Come siete andati? #sanremo2022 #fuorisanremoreward… - elenabonetti : Istat certifica, per dicembre 2021, un tasso di occupazione femminile al 50.5%, dato mai così alto nella nostra sto… - PippoVignola : @massimozampini Nelle ultime sei partite 4 vittorie e due pari, una solidità difensiva finalmente raggiunta. Eppure… - henabrom : @lilsbrowin abbiamo fatto coming out come coppia ufficiale finalmente - ildumba : @BANJ0SALTATO Vabbè la gente sta fuori, abbiamo finalmente un sistema che valorizza i giocatori e invece di ringraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente abbiamo Zaccagni, prove di azzurro: esame sotto gli occhi del ct L'allenatore sta lavorando proprio su questo da inizio anno e finalmente intravede un gruppo compatto, sulla stessa lunghezza d'onda. Quel 'da qui in avanti dovremo fare bene con quello che abbiamo' ...

FTSEMib nella ... Di fatto abbiamo avuto un tentativo di uscita dal "tappo" 27.000 - 27.160 con una estensione fuori ... l'Europa farà ancora da scudo? L'esecutivo della BCE non pare dell'idea e finalmente i nodi sono ...

"Finalmente abbiamo visto una bella squadra, meritavamo di più" Cronache Salerno Verso Milan-Lazio, ecco tutte le statistiche più importanti che riguardano questo match Dopo aver eliminato negli ottavi di finale il Genoa di Andriy Shevchenko, poi esonerato, il Milan trova sulla sua strada la Lazio di Maurizio Sarri nei quarti di finale. La partita sarà sempre una ...

Le macro su Office sono un rischio di sicurezza: Microsoft le disabiliterà di default Microsoft conta di testare la modifica in anteprima con gli utenti Current Channel (Preview) all'inizio di aprile, prima di distribuirla agli utenti finali di Microsoft 365 ... i giocatori PS5 - ...

