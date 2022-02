Emma, una storia per rispondere al body shaming: “È ancora necessario parlare di femminismo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ci sta Emma, e dopo i bel messaggio in musica e parole trasmesso dal palco dell’Ariston durante il 72esimo festival di Sanremo, risponde in modo molto chiaro sulle sue storie di Instagram a un commento ricevuto sul suo abbigliamento, parole condite da pesanti critiche sulla sua fisicità. “Quando hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“, recita il commento del post video. Non ci sta Emma, 37 anni, che, risponde in modo molto chiaro sulle sue storie di Instagram alle critiche ricevute in un post al suo abbigliamento a Sanremo e alla sua fisicità “Buongiorno a tutti dal Medioevo – le parole della cantante romana – . Ecco… il body shaming con linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze a quelle giovanissime: ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Non ci sta, e dopo i bel messaggio in musica e parole trasmesso dal palco dell’Ariston durante il 72esimo festival di Sanremo, risponde in modo molto chiaro sulle sue storie di Instagram a un commento ricevuto sul suo abbigliamento, parole condite da pesanti critiche sulla sua fisicità. “Quando hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“, recita il commento del post video. Non ci sta, 37 anni, che, risponde in modo molto chiaro sulle sue storie di Instagram alle critiche ricevute in un post al suo abbigliamento a Sanremo e alla sua fisicità “Buongiorno a tutti dal Medioevo – le parole della cantante romana – . Ecco… ilcon linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze a quelle giovanissime: ...

