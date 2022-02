Emergenza smog, in Regione Lazio resta ancora tanto da fare: ora servono politiche integrate (Di martedì 8 febbraio 2022) Nello stesso giorno in cui l’ultimo report di Legambiente Mal’Aria sull’inquinamento atmosferico nelle città ci ricordava che siamo ancora in Emergenza smog, come Regione Lazio ci apprestavamo a presentare il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria e la nuova fase di programmazione che vede impegnati 3,4 miliardi complessivi tra risorse regionali, del Pnrr, europee e nazionali, per combattere lo smog e l’inquinamento ambientale, come ho ricordato durante la prima puntata della mia rubrica settimanale “Gli Insostenibili”, in onda ogni venerdì alle ore 11 su Radio New Sound Level, dedicata ai temi di sostenibilità (qui il podcast). Oltre 42 azioni in tre settori principali – mobilità sostenibile, economia circolare ed energia, agricoltura e zootecnia – che vanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Nello stesso giorno in cui l’ultimo report di Legambiente Mal’Aria sull’inquinamento atmosferico nelle città ci ricordava che siamoin, comeci appvamo a presentare il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria e la nuova fase di programmazione che vede impegnati 3,4 miliardi complessivi tra risorse regionali, del Pnrr, europee e nazionali, per combattere loe l’inquinamento ambientale, come ho ricordato durante la prima puntata della mia rubrica settimanale “Gli Insostenibili”, in onda ogni venerdì alle ore 11 su Radio New Sound Level, dedicata ai temi di sostenibilità (qui il podcast). Oltre 42 azioni in tre settori principali – mobilità sostenibile, economia circolare ed energia, agricoltura e zootecnia – che vanno ...

Advertising

ilfattoblog : Emergenza smog, in Regione Lazio resta ancora tanto da fare: ora servono politiche integrate - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Assurdo che la Commissione Ue avvii procedure d'infrazione contro l'Italia e poi includa nella tassonomia verde gas e #nu… - ilfattoblog : 'Assurdo che la Commissione Ue avvii procedure d'infrazione contro l'Italia e poi includa nella tassonomia verde ga… - _amblav : Report “Mal’aria di città” di Legambiente, la totalità delle città italiane analizzate non rispetta tutti i valori… - PiacenzaPress : Rientra l’emergenza smog, da martedì 8 in vigore le consuete limitazioni -