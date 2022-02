Covid, Crisanti: “Tra un mese e mezzo via le mascherine al chiuso. La pandemia? Verso la fine senza altre varianti aggressive” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Se continua così tra un mese e mezzo potremo togliere le mascherine al chiuso” ha dichiarato il virologo Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ospite della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. La fine della pandemia? “Ora in Italia abbiamo un altissimo numero di persone protette – risponde Crisanti – e quindi se dovessimo fare una previsione a medio e breve termine penso di poter dire che siamo Verso la fine, se non emergono nuove varianti più aggressive penso ne siamo fuori. A questo punto mascherine all’aperto sono inutili, mentre al chiuso hanno ancora un impatto”. Per quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Se continua così tra unpotremo togliere leal” ha dichiarato il virologo Andrea, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ospite della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Ladella? “Ora in Italia abbiamo un altissimo numero di persone protette – risponde– e quindi se dovessimo fare una previsione a medio e breve termine penso di poter dire che siamola, se non emergono nuovepiùpenso ne siamo fuori. A questo puntoall’aperto sono inutili, mentre alhanno ancora un impatto”. Per quanto ...

