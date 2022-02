Calciomercato Atalanta, le idee per sostituire Zapata (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Atalanta potrebbe essere costretta a tuffarsi di nuovo sul Calciomercato se l’infortunio di Zapata dovesse rivelarsi molto grave Pensava di aver chiuso con il Calciomercato, almeno fino all’estate, l’Atalanta. E invece le pessime notizie sul fronte Zapata potrebbe obbligare la Dea a sondare il mercato degli svincolati, ancora aperto. Sul taccuino della società bergamasca Diego Costa, non però in perfette condizioni fisiche, e soprattutto Graziano Pellé, possibile soluzione di sostanza ed esperienza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) L’potrebbe essere costretta a tuffarsi di nuovo sulse l’infortunio didovesse rivelarsi molto grave Pensava di aver chiuso con il, almeno fino all’estate, l’. E invece le pessime notizie sul frontepotrebbe obbligare la Dea a sondare il mercato degli svincolati, ancora aperto. Sul taccuino della società bergamasca Diego Costa, non però in perfette condizioni fisiche, e soprattutto Graziano Pellé, possibile soluzione di sostanza ed esperienza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

