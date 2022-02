Calcio | Coppa Italia | l' Inter batte 2-0 la Roma ed è in semifinale**

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Milano, 8 feb. - (Adnkronos) - L'è la prima semifinalista di. I nerazzurri superano allo stadio 'Meazza' per 2-0 lagrazie alle reti di Dzeko al 2' e Sanchez al 68'. L'aspetta in semifinale la vincente di Milan-Lazio in programma domani sempre a San Siro.

Advertising

Gazzetta_it : Sarri contro la nuova Coppa Italia: 'È il torneo più antisportivo del mondo' #MilanLazio - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO IL SENEGAL VINCE LA SUA PRIMA COPPA D'AFRICA Battuto ai rigori l'Egitto 4-2 #SkySport… - Gazzetta_it : Riscatto Inter: 2-0 alla Roma e semifinale. Ora un altro derby? - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Senegal, i calciatori hanno ricevuto un premio in denaro e terreni dopo la vittoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Senegal, i calciatori hanno ricevuto un premio in denaro e terreni dopo la vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Coppa

La rete lampo di Dzeko e un gol da cineteca di Sanchez illuminano la notte di San Siro, piegano la Roma e portano l'Inter in semifinale diItalia, dove la capolista del campionato troverà la vincente della sfida di domani sera tra Milan e Lazio. Inevitabilmente Simone Inzaghi pensa anche alla trasferta di Napoli e pratica un ...In semifinale diitalia avanza l'Inter che si rialza dopo la brutta botta del derby e torna a guardare con fiducia e ritrovate certezze alla sfida scudetto di sabato a Napoli. I nerazzurri ...È l'Inter la prima semifinalista della Coppa Italia 2021-2022. La squadra di Simone Inzaghi cancella con un colpo di spugna il ko nel derby imponendosi 2-0 a San Siro contro la Roma, rendendo amaro il ...COPPA ITALIA - L'attaccante bosniaco dell'Inter è il migliore in campo: sblocca il risultato con un gran gol e lavora per la squadra. Sanchez segna un gol da st ...