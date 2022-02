Bisceglie | muri imbrattati da svastiche e scritte contro il green pass A evidenziarlo è il sindaco Angelantonio Angarano

Leggi su noinotizie

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il «sottoaggio della stazione» ferroviaria die un «muretto in via padre Kolbe sono staticone sloganil. Un atto ben oltre il vandalismo che condanniamo con la massima durezza». Così su Facebook ildella cittadina della Bat,, che condanna fermamente l’azione compiuta da ignoti e annuncia di aver inoltrato un esposto alle forze dell’ordine per risalire ai responsabili. «Mi chiedo se l’autore o gli autori sappiano cosa hanno raffigurato, se abbiano la minima contezza delle atrocità avvenute nei campi di sterminio- prosegue-. Sta di fatto che mi auguro vengano individuati, anche con l’ausilio delle telecamere ...