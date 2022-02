Basket, Eurocup 2021/2022: risultati e classifiche aggiornate (Di martedì 8 febbraio 2022) I risultati e le classifiche aggiornate della Eurocup 2021/2022 di Basket. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via il 19 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci. Di seguito, quindi, tutti i risultati e le classifiche, dai gironi fino alla finale. IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 classifiche GIRONI GRUPPO A Joventut Badalona 10V 2P Partizan NIS Belgrado 8V 4P Lokomotiv Kuban Krasnodar 8V 4P Boulogne Metropolitans 92 8V 5P MoraBanc Andorra 6V 5P Liektabelis Panevezys ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via il 19 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci. Di seguito, quindi, tutti ie le, dai gironi fino alla finale. IL REGOLAMENTO DELLAGIRONI GRUPPO A Joventut Badalona 10V 2P Partizan NIS Belgrado 8V 4P Lokomotiv Kuban Krasnodar 8V 4P Boulogne Metropolitans 92 8V 5P MoraBanc Andorra 6V 5P Liektabelis Panevezys ...

