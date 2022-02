Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2022 ore 08:45 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 08.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SCENDIAMO IN PROVINCIA DI LATINA. AL VIA OGGI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. PREVISTA DUNQUE UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, DETTAGLI E AGGIORNAMENTI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA STESSA SITUAZIONE TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO Roma TERAMO SULLO STESSO TRATTO URBANO CODE A TRATTI PE RTRAFFICO IN ENTRATA DALLO SVINCOLO TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ALTRE CODE SEGNALATE SULLE CONSOLARI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)DEL 6 FEBBRAIOORE 08.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASCENDIAMO IN PROVINCIA DI LATINA. AL VIA OGGI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA. PREVISTA DUNQUE UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, DETTAGLI E AGGIORNAMENTI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA STESSA SITUAZIONE TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO DEL TRATTO URBANOTERAMO SULLO STESSO TRATTO URBANO CODE A TRATTI PE RTRAFFICO IN ENTRATA DALLO SVINCOLO TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ALTRE CODE SEGNALATE SULLE CONSOLARI ...

Advertising

brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Modifiche alla viabilità in occasione dei lavori lungo via Roma) has been publis… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Modifiche alla viabilità in occasione dei lavori lungo via Roma) has been publis… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 19:00 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-02-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-02-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Taranto (Appia Nuova-Enna) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 02 - 2022 ore 18:30 VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.20 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A CAUSA DI UN VEICOLO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 02 - 2022 ore 19:00 VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.50 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE SULL'A24 ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2022 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.20 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SULLA DIRAMAZIONENORD A CAUSA DI UN VEICOLO IN ...DEL 6 FEBBRAIO 2022 ORE 18.50 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE SULL'A24...