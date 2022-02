Via le mascherine all’aperto, Costa: “Stop all’obbligo in tutta Italia dall’11 febbraio” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da venerdì 11 febbraio in tutta Italia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. L’annuncio è del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che all’Ansa ha confermato l’arrivo di un provvedimento firmato dal ministero guidato da Roberto Speranza “per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le Regioni a partire dall’11 di febbraio“. “Questo è un segno di speranza per tutti gli Italiani”, ha aggiunto Costa. Questa mattina il sottosegretario aveva spiegato che l’obbligo sarebbe caduto inizialmente solo nelle Regione che si trovano in zona bianca: “Subito dopo sarà l’occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da venerdì 11innon sarà più obbligatorio indossare la mascherina. L’annuncio è del sottosegretario alla Salute, Andrea, che all’Ansa ha confermato l’arrivo di un provvedimento firmato dal ministero guidato da Roberto Speranza “per togliere lesu tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le Regioni a partiredi“. “Questo è un segno di speranza per tutti glini”, ha aggiunto. Questa mattina il sottosegretario aveva spiegato che l’obbligo sarebbe caduto inizialmente solo nelle Regione che si trovano in zona bianca: “Subito dopo sarà l’occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e ...

