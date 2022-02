Vasco Rossi compie 70 anni – Vita Spericolata, così nacque la canzone-manifesto: “Mi gettarono quintali di fango, ma i giovani mi sentirono come uno di loro. E divenni Vasco per tutti” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Vasco Rossi compie oggi 70 anni. L’unica rockstar italiana, capace di attraversare da protagonista oltre quattro decenni della storia della musica e del costume italiano, segnandone alcune fasi e diventando un simbolo per almeno tre generazioni, taglia un traguardo che lui stesso definisce sui social come il raggiungimento del “70° piano”, rappresentando la sua carriera come la salita di un ascensore che fa tappa nei momenti più importanti della sua carriera. Dagli anni della ribellione e del disimpegno a quelli della saggezza, Vasco ha sempre saputo essere portavoce dell’anima profonda e dell’inquietudine a tratti nascosta di un Paese. Per questo i suoi concerti sono delle autentiche “messe rock”, dei momenti di sfogo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022)oggi 70. L’unica rockstar italiana, capace di attraversare da protagonista oltre quattro decenni della storia della musica e del costume italiano, segnandone alcune fasi e diventando un simbolo per almeno tre generazioni, taglia un traguardo che lui stesso definisce sui socialil raggiungimento del “70° piano”, rappresentando la sua carrierala salita di un ascensore che fa tappa nei momenti più importanti della sua carriera. Daglidella ribellione e del disimpegno a quelli della saggezza,ha sempre saputo essere portavoce dell’anima profonda e dell’inquietudine a tratti nascosta di un Paese. Per questo i suoi concerti sono delle autentiche “messe rock”, dei momenti di sfogo ...

SkyTG24 : Vasco Rossi compie 70 anni, da Albachiara a Rewind: le sue canzoni indimenticabili. VIDEO - Corriere : I 70 anni di Vasco Rossi, per sempre giovane tra rabbia e malinconia e rock’n’roll - Adnkronos : #VascoRossi, 70 anni 'spericolati' in un video. - crotoneok : ? Vasco Rossi compie 70 anni: carriera di grandi successi per il rocker - GeomLomasto : Auguri Vasco.. Mannaggia a te, con la vita spericolata e la generazione di sconvolti quante ce ne hai fatto combina… -