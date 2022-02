Vasco Rossi compie 70 anni | auguri a uno dei più grandi rocker italiani

(Di lunedì 7 febbraio 2022) BOLOGNA – Oggi, 7 febbraio 2022,70. Un traguardo decisamente importante per uno dei piùdella storia della musica italiana. Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi scrive sui social: “70da artista, ribelle, Mito. C’è chi col tempo si perde e chi si spegne. Lui, semplicemente, vive. Con tutti i sogni e le ferite che ne conseguono., grande”. E Marino Bartoletti aggiunge: “Ma davvero dobbiamo credere alla barzelletta che70? Controllerò: perché uno come lui non può “misurarsi” col tempo convenzionale. Nel caso fosse vero,, Campione. Sei stato la terza fase del razzo (dopo Modugno e ...

SkyTG24 : Vasco Rossi compie 70 anni, da Albachiara a Rewind: le sue canzoni indimenticabili. VIDEO - Agenzia_Ansa : Vasco Rossi compie 70 anni, il cartone animato sui social: 'Voglio una vita spericolata'. Il post del rocker di Zoc… - Tg3web : Vasco Rossi compie 70 anni e festeggia ripercorrendo le tappe della sua carriera sulle note di 'Vita spericolata'.… - DiazExMachina : Oggi è il compleanno di Vasco Rossi. #lerbacattivanonmuoremai - Paola2061967 : @pbersani Nell'augurare Buon Compleanno a Vasco Rossi celebriamo il fatto che siamo ancora qui come canta Vasco, ch… -

Ora che la musica è stata debitamente celebrata (a maggior ragione lo facciamo oggi nel giorno del compleanno numero 70 del grande) possiamo fare i complimenti ad Amadeus e ai suoi ..., 40 milioni di dischi venduti dal suo esordio nel 1977 ad oggi, è arrivato al traguardo dei 70 anni. Nato a Zocca in provincia di Modena il 7 febbraio 1952, dopo il diploma in ragioneria ...Buon compleanno a Vasco Rossi. I fan fiorentini hanno festeggiato i 70 anni del “provocatore” della musica italiana con un breve live in suo onore, alle prime luci dell’alba, in uno dei luoghi simbolo ...Vasco Rossi festeggia 70 anni e una carriera musicale incredibile, scandita da successi ma anche scandali, trasgressioni e grandi perdite che lo hanno segnato. Dai primi concerti da bambino a ...