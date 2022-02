Vasco Rossi compie 70 anni. Anzi no (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - compiere 70 anni e fermarsi al numero e considerarlo un numero come un altro, compiere 70 anni e non sentirli, si dice di solito, quando si parla di una persona che taglia un certo traguardo ma è ancora ricca di vitalità, e non è questo il caso, perlomeno non solo; nel caso di Vasco Rossi è più giusto dire che compie 70 anni ma in realtà non li compirà davvero mai. Perché se la nostra vita si riflette sugli altri, su quello che sappiamo lasciare di noi o di quello che sappiamo fare, e mai questo è vero come quando si parla di un artista di tale caratura, allora è anche vero che il tempo che passa è un pensiero da accarezzare senza preoccupazione. Allora più che 70 anni di vita è meglio intenderli come una storia, che comincia ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI -re 70e fermarsi al numero e considerarlo un numero come un altro,re 70e non sentirli, si dice di solito, quando si parla di una persona che taglia un certo traguardo ma è ancora ricca di vitalità, e non è questo il caso, perlomeno non solo; nel caso diè più giusto dire che70ma in realtà non li compirà davvero mai. Perché se la nostra vita si riflette sugli altri, su quello che sappiamo lasciare di noi o di quello che sappiamo fare, e mai questo è vero come quando si parla di un artista di tale caratura, allora è anche vero che il tempo che passa è un pensiero da accarezzare senza preoccupazione. Allora più che 70di vita è meglio intenderli come una storia, che comincia ...

Advertising

SanremoRai : “Guarda lì, guarda là Che confusione” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ppagani : Il ?@Corriere? di Jimmy Fontana che apre con Sanremo e Vasco Rossi - VascoBOT1898 : RT @Nutizieri: Vasco Rossi compie 70 anni: dagli eccessi ai palazzetti, fenomenologia di un mito - Nutizieri : Vasco Rossi compie 70 anni: dagli eccessi ai palazzetti, fenomenologia di un mito - Giuly65311982 : RT @fraurolo121: •1 meno 1• ???? C'è qualcuno Che non ha Rispetto per nessuno C'è chi dice no C'è chi dice no Io non ci sono... Vasco Rossi… -