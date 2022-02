Uomini e Donne, Valentina Autiero irriconoscibile: addio capelli lunghi e neri (Di lunedì 7 febbraio 2022) Valentina Autiero, una delle protagoniste femminili più amate del trono Over di Uomini e Donne ha cambiato completamente look dicendo addio alla sua lunga chioma. Curiosi di vedere com’è diventata? L’ex dama del dating show di Canale Cinque ha stravolto il suo hairstyling. Uomini e Donne, Valentina Autiero-AltranotiziaEcco com’è adesso Valentina Autiero. Se vi ricordate dei lunghi capelli neri, che la dama sfoggiava a Uomini e Donne, ora stenterete a riconoscerla. Uomini e Donne, Valentina Autiero oggi è ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022), una delle protagoniste femminili più amate del trono Over diha cambiato completamente look dicendoalla sua lunga chioma. Curiosi di vedere com’è diventata? L’ex dama del dating show di Canale Cinque ha stravolto il suo hairstyling.-AltranotiziaEcco com’è adesso. Se vi ricordate dei, che la dama sfoggiava a, ora stenterete a riconoscerla.oggi è ...

