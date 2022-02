Uomini e Donne, tutti in lacrime in studio: la malattia gli ha tolto la vita (Di lunedì 7 febbraio 2022) I programmi di Maria De Filippi riescono sempre ad emozionare e commuovere il pubblico di Canale 5. Nelle scorse ore, una corteggiatrice del tronista Luca, ha lasciato tutti senza fiato con il suo racconto strappalacrime. In passato, ha sofferto tantissimo e oggi è una ragazza molto sensibile, merita il meglo: scopriamo cosa ha raccontato. #VIDEO A FINE ARTICOLO UeD, la corteggiatrice di Luca Salatino. Uomini e Donne, è un mix di emozioni e divertimento. In ogni puntata abbiamo modo di conoscere meglio le diverse storie dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Alcune, come quella della corteggiatrice di Luca Salatino, fanno davvero commuovere. Quest’ultimo, dopo aver corteggiato per ben quattro mesi la tronista Roberta, si è rimesso in gioco per trovare l’amore E’ stata proprio la conduttrice a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 febbraio 2022) I programmi di Maria De Filippi riescono sempre ad emozionare e commuovere il pubblico di Canale 5. Nelle scorse ore, una corteggiatrice del tronista Luca, ha lasciatosenza fiato con il suo racconto strappa. In passato, ha sofferto tantissimo e oggi è una ragazza molto sensibile, merita il meglo: scopriamo cosa ha raccontato. #VIDEO A FINE ARTICOLO UeD, la corteggiatrice di Luca Salatino., è un mix di emozioni e divertimento. In ogni puntata abbiamo modo di conoscere meglio le diverse storie dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Alcune, come quella della corteggiatrice di Luca Salatino, fanno davvero commuovere. Quest’ultimo, dopo aver corteggiato per ben quattro mesi la tronista Roberta, si è rimesso in gioco per trovare l’amore E’ stata proprio la conduttrice a ...

