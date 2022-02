UFFICIALE – Kalinic non è più un giocatore dell’Hellas Verona

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Finisce anzitempo l’avventura di Nikolacon la maglia: èla separazione tra l’attaccante croato ed il club gialloblù. La società di Maurizio Setti ha trovato un accordo con il calciatore, classe 1988, per una risoluzione consensuale del contratto. È stato il club, tramite il proprio sito, ad annunciare il divorzio dall’ariete croato con un comunicato. “HellasFC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalini?, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist. HellasFC ringrazia e saluta affettuosamente ‘Kale’, augurandogli le ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @HellasVeronaFC | Ufficiale la rescissione di #Kalinic - ilpodsport : #Calciomercato Verona, ufficiale l'addio di Kalinic: giocherà in patria #ilpodsport - infoitsport : Ufficiale, Kalinic lascia il Verona: giocherà all'Hajduk Spalato - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ???? L’ #HellasVerona saluta #Kalinic ???? Ecco dove andrà a giocare l’attaccante croato ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomer… - LeBombeDiVlad : ???? L’ #HellasVerona saluta #Kalinic ???? Ecco dove andrà a giocare l’attaccante croato ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Kalinic

... si legge sul sitodel club gialloblù. 'L'Hajduk è per me il club più grande di tutti' Dopo la risoluzione con il Verona, Nikolaè stato quindi libero di trasferirsi in Croazia, ...Calciomercato, dopo il fischio finale di Juventus - Verona, è arrivato anche l'annuncioche fuga ogni dubbio. Partita da vincere quella per la Juventus al cospetto dell' Hellas Verona , e i bianconeri hanno risposto presente: le reti messe a segno da Vlahovic e Zakaria hanno ...Questo il comunicato ufficiale della squadra gialloblù: "L'Hellas Verona comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinic. Ho firmato contratti con molti club, grandi ...Un addio improvviso e rescissione ufficiale del contratto: Kalinic saluta il Verona e dice sì alla nuova avventura all’Hajduk Spalato. L’attaccante lascerà la Serie A immediatamente e abbraccerà ...