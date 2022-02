Traffico Roma del 07-02-2022 ore 08:30 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione venerdì trovati all’ascolto forti rallentamenti in direzione della capitale da Fonte Nuova sulla Palombarese sulla Nomentana bis rallentamenti per Traffico anche sulla Flaminia tra Labaro il raccordo è via dei Due Ponti poi sulla via del mare sul Ostiense Tra Casal Bernocchi Vitinia e sulla Pontina tra Spinaceto e di il raccordo anulare ci sono e poi segnalate sulla Casilina tra giardinetti ed il raccordo per un incidente all’altezza di via Gian Cristoforo Romano anche nella zona della Stazione Termini Ci sono code su Viale Pretoriano incidente all’altezza di via dei Frentani rallentamenti per Traffico in tangenziale Tra lo svincolo della 24 ai campi sportivi verso il trionfale in direzione San Giovanni Ci sono invece dei rallentamenti all’altezza della Salaria per lavori e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione venerdì trovati all’ascolto forti rallentamenti in direzione della capitale da Fonte Nuova sulla Palombarese sulla Nomentana bis rallentamenti peranche sulla Flaminia tra Labaro il raccordo è via dei Due Ponti poi sulla via del mare sul Ostiense Tra Casal Bernocchi Vitinia e sulla Pontina tra Spinaceto e di il raccordo anulare ci sono e poi segnalate sulla Casilina tra giardinetti ed il raccordo per un incidente all’altezza di via Gian Cristoforono anche nella zona della Stazione Termini Ci sono code su Viale Pretoriano incidente all’altezza di via dei Frentani rallentamenti perin tangenziale Tra lo svincolo della 24 ai campi sportivi verso il trionfale in direzione San Giovanni Ci sono invece dei rallentamenti all’altezza della Salaria per lavori e ...

