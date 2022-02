Storico Curling. La prima volta di Amos Mosaner e Stefania Constantini

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelle più acute vette d'estasi dei pomeriggi freddi e ventosi di un'Olimpiade Invernale – da tv, smartphone, computer o quello che volete – ci si sente come il colonnello Aureliano Buendia, il protagonista di “Cent'anni di solitudine” condotto da bambino da suo padre “a conoscere il ghiaccio”. La scoperta del ghiaccio su cui zampillano storie e prodezze dello sport italiano è un esercizio abituale ogni quattro anni; ma se della formidabile Arianna Fontana, giunta alla decima medaglia olimpica in carriera nello short track, ormai sappiamo già tutto, la storia del mese arriva da uno sport che fino a tre giorni fa non era mai emersa dal novero dei passatempi strampalati, a cui guardiamo con superficialità e snobismo degni di peggior causa. Perché poi scopriamo che ilè una disciplina ultra-televisiva, con gli atleti microfonati e perciò svelati nel segreto del ...

Il primo podio per il curling, il ritorno alla medaglia olimpica per Cortina e la provincia di Belluno e tutto il Veneto. E' il decimo successo consecutivo in 10 incontri per la coppia. La nostra Nazionale è ora davvero a un passo da quello che sarebbe uno storico podio a cinque cerchi, ma bisogna mantenere la giusta calma e inventarsi una nuova magia.