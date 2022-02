Short track | oro per Arianna Fontana nei 500 metri

(Di lunedì 7 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) –è medaglia d'oro nei 500donne dialle Olimpiadi di Pechino. Si tratta della decima medaglia a cinque cerchi per la valtellinese, che eguaglia Stefania Belmondo. La 31enne azzurra, che precede l'olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin, conferma dunque il titolo olimpico conquistato quattro anni fa in Corea e aggiorna il suo straordinario palmares ai Giochi: la prima gioia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), altro bronzo nei 500 a Vancouver 2010, quindi i tre podi di Sochi 2014 (argento nei 500, bronzo nei 1500 e nella staffetta femminile), l'apoteosi di Pyeongchang 2018 (oro nei 500 e argento ancora nella relay donne) e adesso un altro oro nei 500 che si aggiunge all'argento nella staffetta mista a Pechino ...

Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - LiaCapizzi : ** ORO di Arianna Fontana Ancora lei. Sempre lei. Una leggenda dello short-track. La sua decima medaglia a cinque c… - thesavium : RT @ilpost: La prima medaglia d’oro italiana a Pechino è di Arianna Fontana - RaiPlay : ?? SEI GRANDE ARIANNAAA ?? ???? Arianna è ORO! Primo a #Beijing2022 per l'Italia. Orgoglio Azzurro ???????????? ? La finale… -

La Fontana si riveste del colore più prezioso nei 500 metri delloal termine di una finale mozzafiato. Con questa medaglia la Fontana eguaglia Stefania Belmondo in testa alla classifica ...3 Arianna Fontana è nella storia: l'atleta italiana si aggiudica l'oro nei 500metri diskating . Per l'Italia è il primo oro per l'Italia a Pechino 2022 . Mentre per l'azzurra è la decima medaglia olimpica nella sua carriera, eguagliata da Stefania Belmondo con dieci podi.Arianna Fontana stupendo e storico oro nei 500 metri dello short track: l’azzurra vince la medaglia d’oro nei 500 metri donne dello short track ai Giochi di Pechino 2022 e conquista la 10a ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arianna Fontana è medaglia d’oro nei 500 metri donne di short track alle Olimpiadi di Pechino. Si tratta della decima medaglia a cinque cerchi per la valtellinese, che ...