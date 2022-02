Scene da far west a Castel Volturno, trovata pistola dopo esplosione colpi: tre arresti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Tre persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato di Castel Volturno con l’accusa di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco clandestina. I tre sono stati arrestati in seguito alla segnalazione dell’esplosione di colpi di arma da fuoco nella zona di “Ischitella Lido”. Giunti sul posto gli agenti di una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno hanno notato tre persone allontanarsi precipitosamente. I tre sono stato inseguiti e bloccati. E’ stata recuperata una pistola a salve appositamente modificata per l’esplosione a fuoco, con colpo in canna e pronta all’uso. dopo gli accertamenti di polizia giudiziaria che consentivano di associare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Tre persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato dicon l’accusa di ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco clandestina. I tre sono stati arrestati in seguito alla segnalazione dell’didi arma da fuoco nella zona di “Ischitella Lido”. Giunti sul posto gli agenti di una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato dihanno notato tre persone allontanarsi precipitosamente. I tre sono stato inseguiti e bloccati. E’ stata recuperata unaa salve appositamente modificata per l’a fuoco, con colpo in canna e pronta all’uso.gli accertamenti di polizia giudiziaria che consentivano di associare ...

le pattuglie delle forze dell'ordine nelle ore serali Convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo le folli scene in via ... Scene non nuove, scene già viste così come i volti dei tre giovani - due marocchini di 22 e 25 anni ...servita a fare il punto sulla situazione e a decidere le misure da adottare per evitare altro far ...

Scene da far west, "stesa" con le pistole in strada: 3 arresti CasertaNews Scene non nuove, scene già viste così come i volti dei tre giovani - due marocchini di 22 e 25 anni ...servita a fare il punto sulla situazione e a decidere le misure da adottare per evitare altro...