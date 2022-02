Salerno, il Teatro Charlot riparte con lo spettacolo di Simone Schettino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPellezzano (Sa) – Ripartiamo insieme e in sicurezza: con questo slogan che sa di desiderio di spensieratezza comune, il Teatro Charlot riapre il sipario sulla sua stagione. Lo fa all’insegna della risata, dell’ironia, i suoi capisaldi, che sono anche due elementi portanti per sopravvivere al momento attuale di tutti, e strizzando l’occhio al portafoglio di chi ha voglia di tornare in poltrona. Venerdì 11 febbraio alle 21 la struttura di Pellezzano, gestita da Cultura e Spettacoli e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale, riparte con Simone Schettino. Il fondamentalista napoletano conosciuto e amato in tutta Italia, straordinario fuoriclasse della comicità, con il suo stile diretto e serrato, la sua ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPellezzano (Sa) – Ripartiamo insieme e in sicurezza: con questo slogan che sa di desiderio di spensieratezza comune, ilriapre il sipario sulla sua stagione. Lo fa all’insegna della risata, dell’ironia, i suoi capisaldi, che sono anche due elementi portanti per sopravvivere al momento attuale di tutti, e strizzando l’occhio al portafoglio di chi ha voglia di tornare in poltrona. Venerdì 11 febbraio alle 21 la struttura di Pellezzano, gestita da Cultura e Spettacoli e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale,con. Il fondamentalista napoletano conosciuto e amato in tutta Italia, straordinario fuoriclasse della comicità, con il suo stile diretto e serrato, la sua ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, il Teatro Charlot riparte con lo #Spettacolo di Simone Schettino ** - anteprima24 : ** Festival Teatro XS: al via la 13^ edizione dal sapore deciso della sfida ** - anteprima24 : ** A 50 anni dal debutto, Gaetano Stella porta in teatro “Omaggio a Peppino De Filippo” ** - MENUETTOit : #Food e #Music: Salerno. Versi e musica sul cibo: in sena al Piccolo Teatro del Giullare il concerto “Quanto Basta” - LeonardoRavani : Se l’avessero fatto a Salerno il teatro con Ana Mena sarebbe già stato ridotto in macerie #sanremo2022 -