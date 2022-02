Renault e Every Child is my Child Onlus realizzano insieme parchi giochi per bambini

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Prendi 50 collaboratori dell’ufficio commerciale dimuniti di protezioni antinfortunistiche, trapano, chiodi, pialle e tutti gli attrezzi da perfetto carpentiere e mettili al lavoro. Il risultato sono 5 meravigliosi: scivoli, castelli, altalene e tutto il necessario per far divertire i. “Un progetto di lavoro che ci è piaciuto come uomini più che come membri una azienda – spiega Raffaele Fusilli, amministratore delegato diItalia – un discorso di responsabilità che si spinge oltre ai nostri luoghi comuni aziendali. Fare del bene, regalare un sorriso a deiche spesso sono figli di “invisibili”, persone che vivono ai margini della società”. Il progetto deigioco è nato in collaborazione con “...

lautomobile_ACI : A #Roma si è svolta un'iniziativa benefica che ha visto il supporto di @renaultitalia a @everychildmov, l’associazi… -

Un cerotto e un parco L'impegno dia fianco dell'associazione, presentato ieri, si concretizza in un contributo achild is my child per partecipare al Plaster School Project (scuola ...Il GruppoItalia e la onluschild is my child insieme per sostenere una serie di progetti a tutela dei più piccoli. L'associazione nata nel 2017 e presieduta da Anna Foglietta contra tra i soci ...Giovedì 3 febbraio si è tenuta a Roma, presso "La nuova Arca", in via Castel di Leva, 416 l'evento stampa "Uniti per fare del bene", organizzato da Renault Italia in collaborazione con la Onlus Every ...Connettere mete e connettere esseri umani. Il Gruppo Renault Italia , che si propone come 'human centric', prosegue il viaggio nella solidarietà accanto alla onlus Every child is my child.