Raimondo Todaro esagera ad Amici 21 contro la Celentano | “Non capisci un caz@@” e minaccia di andare via

Un brutto momento, permetteteci di dirlo, soprattutto perchè non siamo a Uomini e Donne e neppure a Ballando con le stelle, dove i protagonisti sono tutti adulti e non dei ragazzi che dovrebbero prendere come esempio i loro insegnanti. I toni usati ieri da Raimondo Todaro nella puntata di Amici 21 del 6 febbraio, sono stati imbarazzanti ed esagerati. Ha usato delle parole molto offensive nei confronti di Alessandra Celentano accusandola di qualsiasi cosa: di voler prendere il suo posto, di fare provini di nascosto per scegliere anche professionisti di latino, di voler mettere in difficoltà Mattia ma poi di cambiare idea rendendosi conto che il ballerino avrebbe vinto la sfida contro quello scelto da lei. "Io mi sento offeso, che sto qui a fare" ha detto Raimondo al ...

iosonoestanca : Tralasciando che Mattia ha partecipato a 4 gare su 9 mentre carola 9 su 9 quindi i calcoli non tornano, Raimondo To… - 2611Vale : RT @heythereelena: Raimondo Todaro il peggior professore nella storia di amici, imbarazzante subdolo cattivo volgare competitivo non c'è un… - johnbellarkee : RT @ArtecoLily: Buongiorno a tutti tranne a quel buffone mitomane aggressivo misogino maleducato cafone rappresentante sbagliato e non vo… - _shibumi___ : RT @Vale97T: Per tutti i fandom: Al di là delle preferenze vorrei sottolineare una cosa. L'uscita di Raimondo Todaro “se uscendo dagli stu… - Laura46670577 : RT @Vale97T: Per tutti i fandom: Al di là delle preferenze vorrei sottolineare una cosa. L'uscita di Raimondo Todaro “se uscendo dagli stu… -