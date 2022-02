Prove di riapertura. In vigore da oggi le nuove misure su scuola, quarantene e Super Green Pass. Sileri: “Seguiamo i dati. Serve gradualità” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Scattano le nuove misure, stabilite dal Governo il 2 febbraio scorso (leggi l’articolo), per la gestione dei casi di positività nelle scuola, ma anche sulla durata del Green Pass e delle quarantene. Da oggi nella scuola dell’infanzia fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. Così come nella scuola elementare, dove si andrà in Dad solo in presenza di quattro casi, con un numero inferiore di positività le lezioni potranno proseguire in presenza ma con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Nelle scuole medie e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Scattano le, stabilite dal Governo il 2 febbraio scorso (leggi l’articolo), per la gestione dei casi di positività nelle, ma anche sulla durata dele delle. Danelladell’infanzia fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. Così come nellaelementare, dove si andrà in Dad solo in presenza di quattro casi, con un numero inferiore di positività le lezioni potranno proseguire in presenza ma con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Nelle scuole medie e ...

