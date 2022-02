Pechino 2022, snowboard slopestyle maschile: oro al canadese Parrot, quinto Lauzi (Di lunedì 7 febbraio 2022) La finale dello snowboard slopestyle maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. incorona il canadese Max Parrot. Decisivo per il gradino più alto del podio il punteggio di 90.96 totalizzato nella seconda manche. Medaglia d’argento al cinese Yiming Su grazie al suo 88.70, sempre nella seconda manche. E’ arrivato invece nella terza run il punteggio da podio per un altro canadese, Mark McMorris, che con lo score di 88.53 ha scalzato l’americano Redmond Gerard ed ha regalato una medaglia al suo paese. Quinta posizione per Emiliano Lauzi, dopo aver staccato il pass per l’atto conclusivo, non ha smesso di stupire ed ha addirittura sognato il podio. Dopo una prima run spaziale si era infatti trovato al secondo posto (80.01). Poi ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) La finale delloalle Olimpiadi invernali di. incorona ilMax. Decisivo per il gradino più alto del podio il punteggio di 90.96 totalizzato nella seconda manche. Medaglia d’argento al cinese Yiming Su grazie al suo 88.70, sempre nella seconda manche. E’ arrivato invece nella terza run il punteggio da podio per un altro, Mark McMorris, che con lo score di 88.53 ha scalzato l’americano Redmond Gerard ed ha regalato una medaglia al suo paese. Quinta posizione per Emiliano, dopo aver staccato il pass per l’atto conclusivo, non ha smesso di stupire ed ha addirittura sognato il podio. Dopo una prima run spaziale si era infatti trovato al secondo posto (80.01). Poi ...

