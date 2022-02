Pechino 2022, Gios: “Fontana impareggiabile, Constantini-Mosaner incredibili” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giornata di grandi soddisfazioni e risultati storici per l’Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il presidente della Fisg ha voluto elogiare le imprese di Arianna Fontana, oro nei 500 metri di short track e alla decima medaglia olimpica, e di Amos Mosaner e Stefania Constantini, in finale nel doppio misto di curling. “È una vittoria straordinaria – ha detto Andrea Gios all’Italpress -. Arianna è riuscita a fare una gara esemplare dalle qualificazioni alla fine, mantenendo una grandissima lucidità e dimostrando un vigore atletico unico. È un’atleta impareggiabile, credo non esistano uguali nel pattinaggio ma direi in nessuna disciplina“. “Credo che sia un’immensa soddisfazione per la nostra Federazione – ha continuato il numero uno degli sport del ghiaccio -. ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giornata di grandi soddisfazioni e risultati storici per l’Italia alle Olimpiadi di. Il presidente della Fisg ha voluto elogiare le imprese di Arianna, oro nei 500 metri di short track e alla decima medaglia olimpica, e di Amose Stefania, in finale nel doppio misto di curling. “È una vittoria straordinaria – ha detto Andreaall’Italpress -. Arianna è riuscita a fare una gara esemplare dalle qualificazioni alla fine, mantenendo una grandissima lucidità e dimostrando un vigore atletico unico. È un’atleta, credo non esistano uguali nel pattinaggio ma direi in nessuna disciplina“. “Credo che sia un’immensa soddisfazione per la nostra Federazione – ha continuato il numero uno degli sport del ghiaccio -. ...

