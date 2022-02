Pechino 2022, Federica Brignone c’è: argento in gigante (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’azzurra migliora il bronzo di PyeongChang Buongiorno Italia! Da Pechino 2022 la giornata inizia con la medaglia d’argento di Federica Brignone. L’azzurra si mette al collo la medaglia nel gigante e migliora il bronzo dell’Olimpiade di PyongChang 2018. Una medaglia a coronamento del buon periodo che ha visto recentemente Federica Brignone superare il numero di vittorie in Coppa del Mondo di Deborah Compagnoni. Terza dopo la prima manche, svoltasi nella notte, nella seconda si migliora e si piazza seconda dietro alla dominatrice di quest’anno nella specialità, la svedese Sara Hector. Terza la svizzera Lara Gut che recupera dall’ottavo posto al terzo. Per i colori azzurri, quella della Brignone, è la trentesima medaglia nello sci, la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’azzurra migliora il bronzo di PyeongChang Buongiorno Italia! Dala giornata inizia con la medaglia d’di. L’azzurra si mette al collo la medaglia nele migliora il bronzo dell’Olimpiade di PyongChang 2018. Una medaglia a coronamento del buon periodo che ha visto recentementesuperare il numero di vittorie in Coppa del Mondo di Deborah Compagnoni. Terza dopo la prima manche, svoltasi nella notte, nella seconda si migliora e si piazza seconda dietro alla dominatrice di quest’anno nella specialità, la svedese Sara Hector. Terza la svizzera Lara Gut che recupera dall’ottavo posto al terzo. Per i colori azzurri, quella della, è la trentesima medaglia nello sci, la ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - VincenzoLentin1 : RT @sportmediaset: Pechino 2022, sci: stupenda #Brignone, è argento nello slalom gigante. #SportMediaset - RaiNews : L'argento di Federica Brignone è la quarta medaglia per la spedizione olimpica italiana ai Giochi di Pechino 2022 -