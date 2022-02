Papa Francesco a Che tempo che fa | “La guerra viene prima delle persone”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) MILANO –è intervenuto a Cheche fa, il programma domenicale di Raitre condotto da Fabio Fazio, dicendo: “C’è un problema di categorizzazione, di primo e secondo posto e le guerre, mi dispiace dirlo, in questo momento sono al primo posto. Bambini, migranti, poveri, coloro che sono hanno da mangiare non contano, L'articolo proda Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Carola Rackete ospite da Fazio, è polemica Berlusconi propone al governo di collaborare Spid, la rivoluzione digitale sta per sbarcare in Italia Cybersecurity Act: da oggi in vigore la normativa UE Giornata di borsa oggi 02 agosto 2019: effetto Trump Boom di stabilimenti balneari in Italia

Advertising

chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - fabfazio : RT @chetempochefa: 'Oggi il male più grande della chiesa è la mondanità spirituale il quale fa crescere il clericalismo che è una perversio… - fabfazio : RT @chetempochefa: 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella L… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

... Covid, migranti, haters (e altra guerre) La nostra è una "cultura dell'indifferenza", di cui "siamo ammalati": ieri seraè stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa . Un ...Il Santo Padre è intervenuto alla trasmissione "Che tempo che fa", in onda su Rai Tre. "Sì, ho degli amici che mi aiutano - ha detto- conoscono la mia vita come un uomo normale, non che io sia normale, no. Io ho delle mie anormalità eh, ma come un uomo comune che ha degli amici; e a me piace stare con gli amici ...Desiderio raccolto da Gabriella Gaudio che ha coinvolto tutta Vignale Monferrato in una raccolta di fondi che, come ha ricordato Papa Francesco, ha permesso di imbottire ”di morfina il giovane e lo ha ...Oggi in diretta su Rai3 a partire dalla 20,30 il nuovo appuntamento con «Che tempo che fa» di Fabio Fazio prevede in scaletta la presenza di un ospite d’eccezione: Papa Francesco. Gli altri invitati ...