Olimpiadi invernali | Federica Brignone argento in gigante femminile

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nel gigante femminile di Pechino 2022. Oro alla svedese Sara Hector che ha chiuso davanti all'azzurra di 28 centesimi. Bronzo per la svizzera Lara Gut-Behrami. Quarta medaglia per la spedizione olimpica italiana. La 33esima nella storia dello sci alpino ai Giochi. "Sono venuta qui senza un podio nello slalom gigante. Sto migliorando sempre più con la mia fiducia quest'anno, ma il GS è sempre stato come 'OK, sto facendo una manche OK, o qualche split OK', ma mai due manche". Così Federica Brignone, argento nello slalom gigante donne a Pechino 2022."Oggi - continua - ero davvero concentrata e quando ho messo le racchette per la seconda manche - stavamo aspettando così ...

