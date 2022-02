Municipio III, Marchionne: asilo no vax, inviata richiesta verifiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Quando abbiamo appreso dal quotidiano ‘La Repubblica’ che le educatrici dell’asilo nido e scuola materna la Primula di Via della Cisa non avrebbero adempiuto agli obblighi vaccinali previsti dallo Stato nell’ambito delle misure anticovid, insieme alla Direttora del Municipio Patrizia Di Nola, abbiamo urgentemente richiesto alla Asl, al Dipartimento e all’Assessorato alla Scuola Capitolino di disporre subito i necessari controlli al fine di verificare se l’anzidetta struttura detenga ancora i requisiti previsti dalle norme per mantenere l’autorizzazione all’apertura e accoglienza dei bambini e delle bambine.” “Siamo certi che la Asl si adopererà nell’immediato per ristabilire il rispetto delle regole laddove non fossero state osservate. Come Municipio siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o azione fosse ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Quando abbiamo appreso dal quotidiano ‘La Repubblica’ che le educatrici dell’nido e scuola materna la Primula di Via della Cisa non avrebbero adempiuto agli obblighi vaccinali previsti dallo Stato nell’ambito delle misure anticovid, insieme alla Direttora delPatrizia Di Nola, abbiamo urgentemente richiesto alla Asl, al Dipartimento e all’Assessorato alla Scuola Capitolino di disporre subito i necessari controlli al fine di verificare se l’anzidetta struttura detenga ancora i requisiti previsti dalle norme per mantenere l’autorizzazione all’apertura e accoglienza dei bambini e delle bambine.” “Siamo certi che la Asl si adopererà nell’immediato per ristabilire il rispetto delle regole laddove non fossero state osservate. Comesiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o azione fosse ...

