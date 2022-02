Milan | Theo Hernandez al PSG | doppio colpo dai parigini

Leggi su goalnews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Goal News Il mercato di Serie A non si ferma mai, soprattutto in questi giorni. Ne sa qualcosa il, che già progetta ulteriori mosse nella prospettiva di giugno. Non solo cercano buff, ma bloccano anche quelli che sono i pezzi più preziosi della rosa.Ilvuole fortificare la sua rosa con aggiunte importanti, ma dovrà anche cercare di impedire ai suoi migliori giocatori di essere attaccati dai big. . com, offrirebbero 30 milioni di euro più bonus per la tessera giocatore. Il difensore rossoneropotrebbe lasciare ila fine stagione. Il francese è uno dei migliori della squadra e anche uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Europa. Il PSG è al primo posto tra i contendenti per un giocatore che offrirebbe 30 milioni di euro più un bonus per il cartellino ...