Meteo, tornano temporali e neve: blitz Artico in arrivo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un nuovo blitz Artico è pronto a colpire la penisola italiana, con un Meteo caratterizzato da temporali ed anche qualche nevicata: i dettagli. Nel corso di questo inizio di settimana, un blitz Artico farà precipitare le condizioni Meteo del nostro paese. tornano quindi a cadere le piogge ed anche fiocchi di neve a bassa quota: L'Articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un nuovoè pronto a colpire la penisola italiana, con uncaratterizzato daed anche qualche nevicata: i dettagli. Nel corso di questo inizio di settimana, unfarà precipitare le condizionidel nostro paese.quindi a cadere le piogge ed anche fiocchi dia bassa quota: L'lo proviene da Inews24.it.

