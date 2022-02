Mbappe: «Real Madrid? Penso a batterlo, non al mio futuro» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kylian Mbappe, attaccante del PSG, ha parlato così sul suo possibile trasferimento al Real Madrid al termine della stagione Ai microfoni di Amazon Prime France, Kylian Mbappe ha così parlato del possibile approdo al Real Madrid. DICHIARAZIONI – «La decisione sul mio futuro non è stata ancora presa. Giocare contro il Real Madrid in Champions League cambia molte cose. Anche se al momento sono libero di fare quello che voglio, non parlerò con l’avversario né farò cose del genere. Sono concentrato sul battere il Real Madrid e cercherò di fare la differenza. Poi dopo vedremo cosa succederà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kylian, attaccante del PSG, ha parlato così sul suo possibile trasferimento alal termine della stagione Ai microfoni di Amazon Prime France, Kylianha così parlato del possibile approdo al. DICHIARAZIONI – «La decisione sul mionon è stata ancora presa. Giocare contro ilin Champions League cambia molte cose. Anche se al momento sono libero di fare quello che voglio, non parlerò con l’avversario né farò cose del genere. Sono concentrato sul battere ile cercherò di fare la differenza. Poi dopo vedremo cosa succederà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

