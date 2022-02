Marinella, morta da sola su una sedia della cucina e trovata dopo più di due anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) E' morta in casa da sola , forse a causa di un malore, seduta su una sedia della cucina. E d è rimasta lì per oltre due anni. Lo rigerisce Corriere.it. La vittima, Marinella Beretta , una donna di 70 anni originaria di Erba, non aveva parenti e aveva venduto la casa a Prestino, nella periferia di Como , conservandone comunque l'usufrutto a ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 7 febbraio 2022) E'in casa da, forse a causa di un malore, seduta su una. E d è rimasta lì per oltre due. Lo rigerisce Corriere.it. La vittima,Beretta , una donna di 70originaria di Erba, non aveva parenti e aveva venduto la casa a Prestino, nella periferia di Como , conservandone comunque l'usufrutto a ...

