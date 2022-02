Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro non lo sa ma fuori il GF Vip è il caos: “Guardate bene” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso dalla parte di Manila Nazzaro, che è ancora al GF Vip 6. Da quando è iniziato il reality show di Canale 5 più volte l’ex calciatore è intervenuto sui social per difendere la compagna dalle critiche. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, dopo le frecciatine di Katia Ricciarelli, e ora torna su Instagram per dare il suo punto di vista sulla polemica che di ora in ora si ingigantisce. Al centro di tutto le parole usate dalla gieffina su Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ed ex concorrente di questa edizione. Nella Casa aveva avuto un flirt con Miriana Trevisan e con lei la compagna di Lorenzo Amoruso stava parlando. Sui social è infatti circolato un breve video della Casa dove si sente Manila Nazzaro parlare di Nicola ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)dalla parte di, che è ancora al GF Vip 6. Da quando è iniziato il reality show di Canale 5 più volte l’ex calciatore è intervenuto sui social per difendere la compagna dalle critiche. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, dopo le frecciatine di Katia Ricciarelli, e ora torna su Instagram per dare il suo punto di vista sulla polemica che di ora in ora si ingigantisce. Al centro di tutto le parole usate dalla gieffina su Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ed ex concorrente di questa edizione. Nella Casa aveva avuto un flirt con Miriana Trevisan e con lei la compagna distava parlando. Sui social è infatti circolato un breve video della Casa dove si senteparlare di Nicola ...

Advertising

Anonimo79885919 : RT @Anonimo79885919: Pensate che Lorenzo Amoruso il giorno prima fa una storia su IG sul rispetto per difendere Manila,ed il giorno dopo es… - robymallo : Lorenzo Amoruso peggio dei peggiori fandom quando si tratta di difendere Manila. Perché non tira fuori anche le ce… - katiusc58832935 : @Larisa78799547 Adesso attendiamo un post di Amoruso che insulta Katia e difende la compagna ?????? forza Lorenzo nn ci fare stare in ansia ?????? - katiusc58832935 : @ChaanelChanel Adesso attendiamo un post di Amoruso che insulta Katia e difende la compagna ?????? forza Lorenzo nn ci fare stare in ansia ?????? - Profilo3Marco : RT @mattino5: 'Sei una donna arida di sentimenti e amore' In diretta a #Mattino5 Lorenzo Amoruso spiega il suo post contro Katia Ricciarell… -