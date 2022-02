LIVE Italia-Canada 5-4 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: grande incertezza a due end dalla fine! (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.22 Mosaner boccia due stone avversarie e mette la gialla al centro della casa. 3.21 Buonissimo tiro di Morris e la stone Italiana finisce quasi fuori dalla home. 3.20 Molto decentrato il tiro di Constantini: non il miglior inizio possibile nel settimo end. 3.18 Non cambia la situazione dopo l’ultima stone di Constantini: un punto per l’Italia che è avanti 5-4. Avremo il martello nell’ottavo e ultimo end. 3.17 Rimette una guardia nella traiettoria giusta Morris: si deve inventare qualcosa Constantini per regalarci più di un punto. 3.15 Toglie le due guardie Mosaner: vediamo cosa accade all’ultima stone. Almeno un punto dovrebbe essere Italiano. 3.13 Mette la guardia al centro Morris per proteggere possibili punti per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.22 Mosaner boccia due stone avversarie e mette la gialla al centro della casa. 3.21 Buonissimo tiro di Morris e la stonena finisce quasi fuorihome. 3.20 Molto decentrato il tiro di Constantini: non il miglior inizio possibile nel settimo end. 3.18 Non cambia la situazione dopo l’ultima stone di Constantini: un punto per l’che è avanti 5-4. Avremo il martello nell’ottavo e ultimo end. 3.17 Rimette una guardia nella traiettoria giusta Morris: si deve inventare qualcosa Constantini per regalarci più di un punto. 3.15 Toglie le due guardie Mosaner: vediamo cosa accade all’ultima stone. Almeno un punto dovrebbe essereno. 3.13 Mette la guardia al centro Morris per proteggere possibili punti per il ...

