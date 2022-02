Lega Serie A, De Laurentiis a Milano: Nuovo presidente non sia un politico (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Il Nuovo presidente non deve essere un politico, qui si sono confuse le funzioni. Il presidente non deve comandare, ma deve presiedere. Lo dice la stessa parola. Che significa? Che deve rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l’Assemblea”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, entrando in un hotel a Milano per l’assemblea di Lega Serie A che dovrà eleggere il Nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pin. “Oggi c’è molto da discutere, dobbiamo capire come uscire fuori dal pantano in cui hanno gettato la Lega i gestori precedenti da due anni in un immobilismo aggravato ancora di più dal Covid – spiega ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Ilnon deve essere un, qui si sono confuse le funzioni. Ilnon deve comandare, ma deve presiedere. Lo dice la stessa parola. Che significa? Che deve rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l’Assemblea”. Così ildel Napoli, Aurelio De, entrando in un hotel aper l’assemblea diA che dovrà eleggere ildopo le dimissioni di Paolo Dal Pin. “Oggi c’è molto da discutere, dobbiamo capire come uscire fuori dal pantano in cui hanno gettato lai gestori precedenti da due anni in un immobilismo aggravato ancora di più dal Covid – spiega ...

